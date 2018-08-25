Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе

Спасатели Карачаево-Черкесии спустили с Эльбруса тело альпинистки, погибшей, предположительно, при восхождении на самую высокую гору Европы 31 год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по республике.

Собеседник агентства рассказал, что тело женщины нашли туристы, совершавшие восхождение, и рассказали об этом спасателям. Тело спустили со склона высотой около четырех тысяч метров.

В региональном отделении МВД уточнили, что личность погибшей установлена. Речь идет о Елене Константиновне Базыкиной 1951 года рождения из Ленинградской области . При ней были найдены документы: паспорт и билет на самолет, датированный 10 апреля 1987 года из Москвы в Минеральные Воды.

В 1987 году в районе, где обнаружено тело, сошла лавина. Тогда пропали семеро человек, поиски не увенчались успехом. «К настоящему времени из всей группы найдена только она одна», — уточнили в полиции.