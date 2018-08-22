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Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением
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Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Мать сестер Хачатурян прокомментировала появляющуюся о ней информацию в СМИ.
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По ее словам, большинство из них являются выдумками журналистов.
«Вчера вот прочитала про какой-то притон. Столько неприятностей со всех сторон. Там в этой статье все неправда от начала до конца. Какие-то даже мелки факты перепутаны и перевернуты», — сказала Аурелия в интервью «Комсомольской правде».
По ее словам, «ни один армянин никогда не приведет в дом девушку из борделя».
Женщина сказала, что адвокаты советуют подать иск к журналистам о клевете.
«Будем, наверное, подавать, но где взять столько сил на все эти суды. Главное мне сейчас о дочерях думать, а не о том, что там про меня пишут», — сказала она.
Мать сестер Хачатурян является законным представителем несовершеннолетней Марии и участвует во всех допросах и следственных экспериментах вместе с дочерью.
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