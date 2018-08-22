Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением

Мать сестер Хачатурян прокомментировала появляющуюся о ней информацию в СМИ.

По ее словам, большинство из них являются выдумками журналистов.

«Вчера вот прочитала про какой-то притон. Столько неприятностей со всех сторон. Там в этой статье все неправда от начала до конца. Какие-то даже мелки факты перепутаны и перевернуты», — сказала Аурелия в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, «ни один армянин никогда не приведет в дом девушку из борделя».

Женщина сказала, что адвокаты советуют подать иск к журналистам о клевете.

«Будем, наверное, подавать, но где взять столько сил на все эти суды. Главное мне сейчас о дочерях думать, а не о том, что там про меня пишут», — сказала она.

Мать сестер Хачатурян является законным представителем несовершеннолетней Марии и участвует во всех допросах и следственных экспериментах вместе с дочерью.