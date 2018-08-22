Автомобиль загорелся в Москве

Автомобиль загорелся на Сумской улице в Москве

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом «360» сообщил очевидец происшествия.

«В 18:22 началось возгорание, там только-только пламя было, потом все сильнее. Говорят, скорее всего проводка», — рассказал собеседник.

Водитель оставался спокоен, несмотря на потерю имущества. По словам очевидцев, в автомобиле оставались документы, которые пожарным удалось достать в целости.