Автомобиль загорелся в Москве

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом «360» сообщил очевидец происшествия.
«В 18:22 началось возгорание, там только-только пламя было, потом все сильнее. Говорят, скорее всего проводка», — рассказал собеседник.
Водитель оставался спокоен, несмотря на потерю имущества. По словам очевидцев, в автомобиле оставались документы, которые пожарным удалось достать в целости.
«Хозяин авто сказал, что в дороге загорелось. Он остановился выскочил. Пытался капот открыть, но уже заклинило ручку. Сам хозяин вызвал пожарных, он не пытался тушить, люди вокруг тушили, а он смотрел», — отметил очевидец.