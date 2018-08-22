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Автомобиль загорелся в Москве
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Автомобиль загорелся на Сумской улице в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате инцидента никто не пострадал. Об этом «360» сообщил очевидец происшествия.
«В 18:22 началось возгорание, там только-только пламя было, потом все сильнее. Говорят, скорее всего проводка», — рассказал собеседник.
Водитель оставался спокоен, несмотря на потерю имущества. По словам очевидцев, в автомобиле оставались документы, которые пожарным удалось достать в целости.
«Хозяин авто сказал, что в дороге загорелось. Он остановился выскочил. Пытался капот открыть, но уже заклинило ручку. Сам хозяин вызвал пожарных, он не пытался тушить, люди вокруг тушили, а он смотрел», — отметил очевидец.
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