Ещё
«Тяжкое преступление против Германии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как Путин уничтожит США, шок-реакция пассажиров Ту-204 и другие события дня
Как Путин уничтожит США, шок-реакция пассажиров Ту-204 и другие события дня

«Тяжкое преступление против Германии»: в Берлине по подозрению в подготовке теракта задержан выходец из России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В среду, 22 августа, в Берлине полиция задержала 31-летнего Магомеда-Али С., которого подозревают в подготовке теракта. Генпрокуратура ФРГ сообщила, что злоумышленник — гражданин России. В посольстве РФ в стране в данный момент устанавливают личность арестованного. По версии следствия, экстремист готовил «тяжкое преступление против Германии» — теракт с использованием взрывчатки. Установлено, что Магомед-Али С. располагал достаточным для изготовления бомбы объёмом трипероксида ацетона, однако пока взрывчатка не найдена. Обыск в квартире Магомеда-Али С. результатов не дал.
В среду, 22 августа, в Берлине был задержан 31-летний гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки, сообщили в Генпрокуратуре Германии. Ордер на его арест был выдан ещё 9 августа.
В операции по задержанию Магомеда-Али С. принимали участие спецподразделения федеральной и берлинской уголовной полиции. Уточняется, что злоумышленник готовил «тяжкое преступление против государства и преступление с использованием взрывчатых веществ».
Пособником выходца из России назван Клеман Б., который был арестован во французском Марселе в апреле 2017 года. В данный момент он находится в местах заключения во Франции.
Сообщается, что Клеман Б. намеревался организовать теракт в Пятой республике в преддверии выборов президента. У Клемана Б. следствие обнаружило несколько видов огнестрельного оружия, а также 3 кг взрывчатого вещества трипероксида ацетона. По этому делу во Франции также были задержаны ещё несколько человек.
Взрывчатка, по версии следствия, была также в распоряжении Магомеда-Али С., который планировал самостоятельно изготовить взрывное устройство.
В течение долгого времени правоохранительные органы Германии вели за мужчиной и его сообщником пристальное наблюдение, и планы террористов удалось сорвать — подготовка теракта была приоставлена после задержания Клеман Б. в 2017 году.
При этом уточняется, что пока следствие не установило, где находится взрывчатка, ранее хранившаяся у Магомеда-Али С. Известно, что при обыске в квартире задержанного взрывчатки не обнаружено.
Дипломаты уточняют подробности
В посольстве России в Германии сообщили, что уточняют подробности уголовного дела в отношении выходца из Российской Федерации.
«Посольство проясняет обстоятельства, — отметили в пресс-службе российской дипломатической миссии. — В контакте с компетентными органами ФРГ уточняется наличие у задержанного российского гражданства».
В свою очередь, представитель МВД Германии на брифинге в Берлине приводить подробности операции не стала, отметив, что следствие продолжается, а если дополнительная информация будет поступать, её уполномочена предавать гласности исключительно Генпрокуратура ФРГ.
Между тем немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в организации теракта в Германии подозревают радикального исламиста, который является выходцем из Чечни. При этом представитель федеральной прокуратуры ФРГ заявил агентству «Интерфакс», что «не комментирует сообщений о личных данных подозреваемых».
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РИА Новости, что в Грозном пристально следят за расследованием уголовного дела, по которому проходит выходец из России. При этом он подчеркнул, что пока нет данных ни о гражданстве подозреваемого, ни о его национальности.
«Имя Магомед-Али носят миллионы людей, почему такая уверенность, что именно из Чечни? Очень хорошо, если есть доказательная база… К этому человеку должно быть применено суровое правосудие, как к человеку, который готовился к массовому убийству ни в чем не повинных людей. Если оно доказано», — сказал Умаров.

Связи с Анисом Амри

Также в СМИ появилась информация, что Магомед-Али С., а также его подельник Клеман могли быть знакомы с Анисом Амри, исполнителем наиболее крупного теракта в ФРГ за последние годы.
В декабре 2016 года уроженец Туниса направил грузовик в толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, 48 получили ранения. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, однако через несколько дней он был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией в итальянском Милане.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти запертого в автомобиле ребёнка В Нормандии ограбили владение пожилых супругов Эрмес из богатейшей семьи Франции СМИ назвали возможные причины поломки летевшего из Уфы в Сочи самолёта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост предложили уничтожить329
Кого из российских звезд убил СПИД65
Климкин заявил о грядущей войне с Россией338
Заглохший в центре Киева танк «опозорил» Украину
Названа дата восстания на Украине357
Новости партнеров
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение