Школьница сожгла себя из-за опасного флешмоба

12-летняя школьница сожгла половину тела из-за опасного флешмоба

Американская школьница Тимия Лендерс (Timiyah Landers) получила множество ожогов после участия в опасном флешмобе Fire Challenge. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

12-летняя девочка ужинала с двумя друзьями в квартире своих родителей. Сразу после еды мать оставила подростков в одиночестве, а через несколько минут она услышала громкий хлопок. Женщина увидела, что ее дочь охватило пламя.

Отчим Лендерс положил ее в ванну и начал заливать водой, пока мать пыталась сорвать с нее горящую одежду. Вскоре школьницу отвезли в больницу, где сразу же положили в реанимацию. Врачи заявили, что девочка получила ожоги более 49 процентов тела.

После происшествия друзья девочки признались, что они хотели принять участие в челлендже, который увидели на YouTube. Лендерс взяла аэрозоль, направила его на свое тело и взяла зажигалку, чтобы поджечь себя.

Флешмоб Fire Challenge набрал популярность в 2014 году. Его участники обливают себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают, а также записывают все происходящее на камеру и публикуют получившиеся ролики в социальных сетях.

В 2016 году другой 12-летний подросток сжег себе 40 процентов кожи, участвуя в опасном флешмобе.