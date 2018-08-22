Ещё
Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Channel 2 Action News / YouTube
В американском городе Атланта, штат Джорджия, девушка прыгнула на рельсы перед приближающимся поездом, чтобы спасти мать. Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.
Сью Венсзелл (Sue Wenszell) и ее дочери приехали в Атланту из другого штата, чтобы посмотреть город. В метро на женщину неожиданно напал незнакомый мужчина и столкнул ее с платформы. Она упала на рельсы и потеряла сознание.
28-летняя дочь Венсзелл Кэти прыгнула за ней и попыталась помочь. Она убрала мать с путей, но не успела отойти на безопасное расстояние и попала под поезд. Обе женщины получили травмы, но остались живы.
«Если бы Кэти не спрыгнула на рельсы, Сью бы с нами не было», — прокомментировал Джерри Венсзелл, муж Сью и отец Кэти.
Сью Венсзелл попала в больницу с сотрясением мозга, переломом локтевого сустава и стрессовым переломом костей. Ей оказали медицинскую помощь и вскоре выписали. Ее дочь пострадала сильнее: у нее отек мозга, ампутирована часть стопы и разорвано сухожилие плеча. Кроме того, ей понадобилась реконструктивная пластическая операция. Она остается в больнице в тяжелом состоянии.
Мужчина, столкнувший туристку под поезд, задержан. В полицейском отчете отмечается, что он не понимает задаваемых ему вопросов и, возможно, является умственно отсталым.
16 августа сообщалось, что в Сиднее мужчина прыгнул с балкона, чтобы спасти падающего сына. Он успел схватить его, но затем оба сорвались вниз. При падении мужчина обхватил мальчика, что принять удар на себя.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сергея Скрипаля уже нет в живых»75
Кого из российских звезд убил СПИД93
Еще одна страна заявила о «советской оккупации»252
Молодая семья найдена повешенной в Сочи53
Террористы приедут в Россию в сентябре37
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение