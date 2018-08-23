Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной над колодцем

Жуткий и загадочный случай в Сочи : молодые супруги были найдены повешенными над колодцем возле недостроенного дома. Рядом с ними находились их личные вещи и записка, в которой погибшие просили простить их и сделать им красивые могилы. Среди вероятных версий произошедшего — убийство.

В Сочи полиция обнаружила тела супружеской пары. 25-летний Мирослав и 24-летняя Татьяна Горенко были найдены повешенными над колодцем возле недостроенного дома одного из садоводческих товариществ Хостинского района. Рядом с погибшими лежали их сумки, бутылка с водой, буханка хлеба и колбаса.

Чуть позже полицейские нашли записку, предположительно, написанную Татьяной. В ней молодые люди говорят, что любят родителей, просят их простить, а на 325 тыс. рублей сделать им «красивые могилы».

По данным общей странички пары в соцсети «ВКонтакте», семья жила в Сочи или пригороде. При этом, по некоторым данным, дом, где обнаружили тела молодых людей, принадлежал Мирославу.

Как сообщила мать погибшей девушки, ее дочь с мужем решили отдохнуть. Сняли апартаменты 16 августа, после чего Татьяна позвонила маме и сказала, что все хорошо. С тех пор супруги на связь не выходили, а через три дня были обнаружены их тела. При этом незадолго до гибели они сняли видео, на котором выглядели абсолютно счастливыми.

Мать Татьяны призналась «360», что не верит в то, что к смерти молодых людей не причастны посторонние: «Мы их похороним уже завтра. Но я не верю в это. Экспертиза будет готова только через месяц, а что же мне делать сейчас?»

Если судить по их совместной странице, с которой последний раз заходили в сеть 6 июля, пара производит впечатление благополучной семьи. Супруги регулярно делились совместными фотографиями с подписями о том, как они любят друг друга. На стене профиля очень много фотографий улыбающейся пары с сердечками. Немало кадров опубликовано и с друзьями и родственниками супругов.

Некоторые знакомые семьи утверждают, что сам Мирослав казался довольно странным человеком.

«Мирослав, по моему мнению, всегда был какой-то странный. Слишком активный был и рассказывал какую-то ерунду. Либо он сам по себе такой, либо что-то употреблял. Просто все люди разные бывают», — рассказала «Газете.Ru» знакомая пары Анна Буркина.

Версия, что в недостроенном доме могло произойти убийство, активно обсуждается и пользователями соцсетей. Странным им показалось то, что, судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, в самом здании был беспорядок, одежда погибших была грязной, однако на Татьяне были чистые белые кеды.

Мирослав был наполовину обнажен, а во рту у него находился кусок ткани, который мог использоваться как кляп. Пользователи также отметили ожоги на лице молодого человека, предположив, что ему плеснули в лицо кислотой. Следов пыток на теле, впрочем, не видно.

Подозрение вызвала и сумма в 325 тыс. рублей, на которые погибшие попросили близких сделать им красивые могилы. Пользователи предположили, что сумма, а точнее — месть за не отданный долг в этом размере, могла стать причиной убийства.

Если версия с убийством подтвердится, то это станет не первым случаем, когда на семьи нападают на отдыхе. Так, в июле прошлого года в Абхазии был убит турист из Москвы Андрей Кабанов , приехавший на отдых с семьей и друзьями. Нападение на семью отдыхающих произошло у кемпинга в селе Ачандара Гудаутского района. Нападавшие в масках, вооруженные автоматом, угрожая физической расправой, потребовали от туристов деньги и ценности.

Кабанов попытался оказать сопротивление злоумышленникам, ему нанесли два ножевых ранения, после чего он скончался в больнице. Похищены были жена погибшего и двое его детей, а также еще одна семья в таком же составе. Вскоре правоохранителям удалось их освободить.