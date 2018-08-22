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Смертельно больная невеста умерла на свадьбе
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Смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: dailymail.co.uk
В китайском городе Чжэнчжо, провинция Хэнань, женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Об этом сообщает издание Daily Mail.
32-летняя Сяо Хуэй восемь лет болела миеловидным лейкозом. В 2016 году во время похода она встретила Ян Фэна. Он подвез ее на автомобиле, после чего они продолжили встречаться. Через месяц состояние женщины ухудшилось, и она попала в больницу. Фэн два года навещал ее и тратил значительную долю своего заработка на оплату лечения.
10 августа врачи предупредили мужчину, что Сяо Хуэй умирает. После этого он решил не медлить с браком. Местная фирма, занимающаяся организацией свадебных церемоний, согласилась помочь ему бесплатно. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как их объявили мужем и женой.
В мае сообщалось, что в Бразилии упал вертолет, на котором невеста летела на свою свадьбу. Женщина сумела выбраться из-под горящих обломков и в тот же день приняла участие в церемонии и праздновании.
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