Смертельно больная невеста умерла на свадьбе

Смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы

В китайском городе Чжэнчжо, провинция Хэнань, женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Сяо Хуэй восемь лет болела миеловидным лейкозом. В 2016 году во время похода она встретила Ян Фэна. Он подвез ее на автомобиле, после чего они продолжили встречаться. Через месяц состояние женщины ухудшилось, и она попала в больницу. Фэн два года навещал ее и тратил значительную долю своего заработка на оплату лечения.

10 августа врачи предупредили мужчину, что Сяо Хуэй умирает. После этого он решил не медлить с браком. Местная фирма, занимающаяся организацией свадебных церемоний, согласилась помочь ему бесплатно. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как их объявили мужем и женой.