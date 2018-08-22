В Чечне следят за ситуацией с задержанным россиянином

Власти Чечни следят за ситуацией с задержанным в Берлине россиянином

Власти Чечни будут следить за ситуацией с возможным выходцем из России , задержанным за подготовку к терактам в Германии, и надеются, что у следствия есть соответствующие доказательства, сообщил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

В среду в генпрокуратуре ФРГ сообщили, что в Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданин России Магомед-Али С. По информации газеты Tagesspiegel, предположительно, выходец из Чечни Магомед-Али С. ранее сотрудничал с задержанным по подозрению в подготовке теракта во Франции Клеманом Бором.

"Имя Магомед-Али носят миллионы людей, почему такая уверенность, что именно из Чечни. Очень хорошо, если есть доказательная база… К этому человеку должно быть применено суровое правосудие, как к человеку, который готовился к массовому убийству ни в чем не повинных людей. Если оно доказано", — сказал Умаров.

По его словам, в республике будут следить за развитием событий. "В республике теперь к этому будет известный интерес, потому что упоминается слово Чечня. Естественно, нам будет интересно развитие событий, но если это преступник и будет доказана его вина, конечно, к нему будет соответствующее отношение", — отметил министр.