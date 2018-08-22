В Нормандии ограбили пожилую чету из семейства Эрмес

Пожилая чета из семейства Эрмес (Hermès) была ограблена в ночь с понедельника на вторник в своей загородной в Нормандии, сообщает французская газета Figaro.

Инцидент произошел около двух часов утра 21 августа. Двое злоумышленников ворвались в загородную резиденцию около города Дьепа в Нормандии, где находится мастерская Hermès по изготовлению кожаных изделий, и потребовали от 87-летнего мужчины и 83-летней женщины драгоценности и наличные деньги.

Прокуратура Руана начала расследование инцидента по факту кражи со взломом.

Французский дом моды Hermès (Hermès International S. A.) был основан в 1837 году, специализируется на производстве одежды, кожаных изделий, аксессуаров, парфюмерии и предметов роскоши.