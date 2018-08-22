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В Нормандии ограбили пожилую чету из семейства Эрмес
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В Нормандии ограбили пожилую чету из семейства Эрмес 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожилая чета из семейства Эрмес (Hermès) была ограблена в ночь с понедельника на вторник в своей загородной в Нормандии, сообщает французская газета Figaro.
Инцидент произошел около двух часов утра 21 августа. Двое злоумышленников ворвались в загородную резиденцию около города Дьепа в Нормандии, где находится мастерская Hermès по изготовлению кожаных изделий, и потребовали от 87-летнего мужчины и 83-летней женщины драгоценности и наличные деньги.
Прокуратура Руана начала расследование инцидента по факту кражи со взломом.
Французский дом моды Hermès (Hermès International S. A.) был основан в 1837 году, специализируется на производстве одежды, кожаных изделий, аксессуаров, парфюмерии и предметов роскоши.
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