Ещё
Врачи забыли в теле пациентки 16-сантиметровый зажим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске врачи забыли в животе пациентки 16-сантиметровый зажим 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пациентка постоянно жаловалась на боли в животе после операции.
В одной из клиник Красноярского края врачи после проведения операции по удалению грыжи в брюшной полости забыли в теле 63-летней пациентки медицинский зажим.
Женщину прооперировали в апреле 2017 года. После выписки из больницы пенсионерка жаловалась на невыносимые боли в животе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Женщина снова обратилась врачам. Ей сделали УЗИ и приняв кольца медицинского зажима за опухоль, поставили диагноз — рак. Врачи сделали компьютерную томографию, с помощью которой выявили в ее брюшной полости 16-сантиметровый медицинский зажим. Чтобы извлечь инструмент, пришлось сделать еще одну операцию.
Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
ТК «Звезда»: последние новости
Экс-модель Playboy с русскими корнями убили в США Скала обрушилась на пляж с людьми под Туапсе Племянница Скрипаля: дяди уже нет в живых
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ЦБ79
Позор Порошенко, демарш Сотниковой и другие события дня34
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву439
История сестер Хачатурян повторилась85
Маккейн сдался раку373
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение