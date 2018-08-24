Врачи забыли в теле пациентки 16-сантиметровый зажим

В Красноярске врачи забыли в животе пациентки 16-сантиметровый зажим

Пациентка постоянно жаловалась на боли в животе после операции.

В одной из клиник Красноярского края врачи после проведения операции по удалению грыжи в брюшной полости забыли в теле 63-летней пациентки медицинский зажим.

Женщину прооперировали в апреле 2017 года. После выписки из больницы пенсионерка жаловалась на невыносимые боли в животе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России

Женщина снова обратилась врачам. Ей сделали УЗИ и приняв кольца медицинского зажима за опухоль, поставили диагноз — рак. Врачи сделали компьютерную томографию, с помощью которой выявили в ее брюшной полости 16-сантиметровый медицинский зажим. Чтобы извлечь инструмент, пришлось сделать еще одну операцию.

Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).