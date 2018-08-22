Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире

Ведущая упала в обморок во время интервью с Мантуровым

Ведущая канала «Россия 24» потеряла сознание, интервьюируя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова

Из записи эфира, опубликованной самим каналом, эпизод с обмороком был вырезан, однако его опубликовал Telegram-канал mediamsk.

На кадрах видно, что после того как чиновник закончил рассказывать о рисках, которыми новые санкции США грозят российским компаниям, журналистка замешкалась, вызвав улыбку министра. После этого девушка начала заваливаться назад, Мантуров подхватил ее, а затем отпустил, после чего она вновь начала падать. В этот момент канал начал показывать ведущего в студии.

Инцидент произошел на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке, где с 21 по 26 августа проходит форум «Армия-2018».