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Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе
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Над мертвым насильником Хачатуряном будут ставить опыты 

Дни.ру 39 минут назад
Рассказы сестер Хачатурян об их отце шокировали адвокатов. Защита намерена разобраться, что из этого соответствует действительности, и ходатайствует о посмертной психолого-психиатрической экспертизе.
Эксперты поработают с сестрами Хачатурян, а также попытаются составить психологический портрет их отца. Адвокаты уверены, что без экспертизы не обойтись — настолько их поразили некоторые детали в историях, рассказанных девушками.
Защита предлагает проверить подследственных на полиграфе. "Те детали, которые они сообщают, мягко говоря, удивительные и порой не поддаются буквальному восприятию. Требуется даже участие психолога", — заявил на пресс-конференции Ярослав Пакулин, представляющий интересы Марии Хачатурян.
По словам адвоката, необходима экспертиза и самого Михаила Хачатуряна, чтобы составить его психологический портрет. Юристы объясняют это тем, что отец сестер принимал сильнодействующие препараты, и надо установить, насколько они могли менять восприятие реальности. Кроме того, появились данные, что у сестры Михаила Хачатуряна психиатрическое заболевание.
Напомним, что 27 июля тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями нашли на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе. В убийстве обвиняют его трех дочерей 17, 18 и 19 лет. Девушки вину признают, однако утверждают, что пошли на преступление, не выдержав постоянных издевательств и сексуального насилия. Следствие полагает, что обвиняемые все же продумали свои действия, передает телеканал "360".
На пресс-конференции адвокаты призвали не осуждать девушек за поведение, "свойственное обычному подростку". Так они прокомментировали тот факт, что сестры демонстрировали свои фотографии в нижнем белье. По мнению защитников, это "нормальный этап развития".
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