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В Челябинской области совершил жесткую посадку Ми-8
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В Челябинской области совершил жесткую посадку Ми-8 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-8 в среду совершил жесткую посадку на аэродроме "Упрун" в Челябинской области и загорелся, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня, около 11.40 мск, на аэродроме "Упрун" в Челябинской области, после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Воспламенение на борту вертолета было оперативно потушено.
Сообщается, что причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность.
"На месте происшествия работает комиссия командования Центрального военного округа", — добавляется в сообщении.
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