В Челябинской области совершил жесткую посадку Ми-8

Вертолет Ми-8 в среду совершил жесткую посадку на аэродроме "Упрун" в Челябинской области и загорелся, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"Сегодня, около 11.40 мск, на аэродроме "Упрун" в Челябинской области, после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Воспламенение на борту вертолета было оперативно потушено.

Сообщается, что причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность.