Названа вероятная причина возгорания Ту-204

Причиной возгорания двигателя Ту-204 в Уфе могла стать поломка либо самого мотора, либо топливной системы. К такому выводу, как сообщает местный портал Ufa1, пришли осмотревшие самолет экипаж и эксперты.

Прошедшей ночью лайнер авиакомпании Red Wings , летевший в Сочи , был вынужден вернуться в уфимский аэропорт через несколько минут после взлета из-за возгорания левого двигателя. Ту-204 благополучно приземлился, никто из 202 пассажиров не пострадал.

По информации портала, после осмотра самолета специалисты исключили возгорание мотора из-за попадания в него постороннего предмета, назвав предварительной причиной инцидента неполадки либо в самом двигателе, либо в топливной системе воздушного судна.