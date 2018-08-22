Ещё
Названа вероятная причина возгорания Ту-204
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа вероятная причина возгорания Ту-204 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причиной возгорания двигателя Ту-204 в Уфе могла стать поломка либо самого мотора, либо топливной системы. К такому выводу, как сообщает местный портал Ufa1, пришли осмотревшие самолет экипаж и эксперты.
Прошедшей ночью лайнер авиакомпании Red Wings, летевший в Сочи, был вынужден вернуться в уфимский аэропорт через несколько минут после взлета из-за возгорания левого двигателя. Ту-204 благополучно приземлился, никто из 202 пассажиров не пострадал.
По информации портала, после осмотра самолета специалисты исключили возгорание мотора из-за попадания в него постороннего предмета, назвав предварительной причиной инцидента неполадки либо в самом двигателе, либо в топливной системе воздушного судна.
Между тем пресс-служба Red Wings сообщила, что истинная причина произошедшего будет установлена уже назначенной комиссией Росавиации, в которую вошли в том числе представители перевозчика.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-20448
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина84
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд148
Голая блондинка привела к отставке18
Позор ради денег9
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
02:05
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение