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Школьницу реанимировали из‐за отсутствия лекарств
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Школьница попала в реанимацию в Якутии из‐за отсутствия лекарств 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Школьница попала в реанимацию в Якутии, поскольку не могла получить необходимые медикаменты. Следователи начали проверку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике.
Школьница из Ленска не смогла получить жизненно важные медикаменты. Из-за этого она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.
У девочки диагностировали муковисцидоз в 2011 году. По закону медикаменты ребенок должен был получить бесплатно. Но необходимые лекарства она не получала даже после обращений ее мамы в суд с жалобами на чиновников и трех выигранных исков. Чиновники предлагают ей вновь идти в суд.
Минздрав сообщил, что девочка получала лечение. По данным ведомства, на ее лечение потратили почти девять миллионов рублей. В мае 2018 года врачи рекомендовали ребенку ингаляции Cayston и инъекции Colistin, которые в РФ не зарегистрированы. Для их покупки дополнительно требуется 4,5 миллиона рублей в год. Эти деньги не заложены в бюджет. Минздрав отправил в Минфин Якутии письмо о выделении дополнительных средств и получил отказ.
Руководитель СУ СК РФ Якутии инициировал проверку по факту халатности.
Предстоит установить обстоятельства инцидента и принять процессуальное решение.
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