Школьницу реанимировали из‐за отсутствия лекарств

Школьница попала в реанимацию в Якутии из‐за отсутствия лекарств

Школьница попала в реанимацию в Якутии, поскольку не могла получить необходимые медикаменты. Следователи начали проверку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике.

Школьница из Ленска не смогла получить жизненно важные медикаменты. Из-за этого она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

У девочки диагностировали муковисцидоз в 2011 году. По закону медикаменты ребенок должен был получить бесплатно. Но необходимые лекарства она не получала даже после обращений ее мамы в суд с жалобами на чиновников и трех выигранных исков. Чиновники предлагают ей вновь идти в суд.

Минздрав сообщил, что девочка получала лечение. По данным ведомства, на ее лечение потратили почти девять миллионов рублей. В мае 2018 года врачи рекомендовали ребенку ингаляции Cayston и инъекции Colistin, которые в РФ не зарегистрированы. Для их покупки дополнительно требуется 4,5 миллиона рублей в год. Эти деньги не заложены в бюджет. Минздрав отправил в Минфин Якутии письмо о выделении дополнительных средств и получил отказ.

Руководитель СУ СК РФ Якутии инициировал проверку по факту халатности.

Предстоит установить обстоятельства инцидента и принять процессуальное решение.