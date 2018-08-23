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В Дагестане возбуждено дело после ДТП с 8 погибшими
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В Дагестане возбудили дело после ДТП с восемью погибшими 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, возбудили после крупного ДТП в Дербентском районе Дагестана, в результате которого погибли восемь человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что три машины столкнулись на федеральной трассе "Кавказ" в Дербентском районе, одна из них загорелась. На месте погибли семь человек, в том числе трое детей. Позже женщина, которая была доставлена в тяжелом состоянии, скончалась в больнице.
"Следственным отделом ОМВД России по Дербентскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту ДТП, произошедшего вчера, в 20.30, на 917-м километре федеральной автодороги "Кавказ", — пояснила Волк.
По данным полиции, возле поселка Мамедкала Дербентского района Республики Дагестан мужчина 1974 года рождения, управляя иномаркой, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с отечественным автомобилем, который затем столкнулся с еще одной машиной.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте скончались водитель "Лады" и 6 пассажиров, которые находились в данной автомашине, в том числе трое детей.
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