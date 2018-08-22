Безногая женщина убила сожителя в Вологодской области 

Пьяная ссора в Бабаевском районе Вологодской области привела к гибели 54-летнего мужчины. Смертельный удар ему нанесла 50-летняя безногая сожительница, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление СК.
«В ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора. В ходе нее женщина, являющаяся инвалидом 1 группы в связи с ампутацией одной ноги, нанесла удар ножом в грудь 54-летнему мужчине, причинив смертельное ранение», — рассказали в ведомстве.
Тело убитого нашел знакомый пары, пришедший в гости.
Суд назначил женщине наказание в виде семи лет колонии общего режима.