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Безногая женщина убила сожителя в Вологодской области
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Безногая женщина убила сожителя в Вологодской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пьяная ссора в Бабаевском районе Вологодской области привела к гибели 54-летнего мужчины. Смертельный удар ему нанесла 50-летняя безногая сожительница, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление СК.
«В ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора. В ходе нее женщина, являющаяся инвалидом 1 группы в связи с ампутацией одной ноги, нанесла удар ножом в грудь 54-летнему мужчине, причинив смертельное ранение», — рассказали в ведомстве.
Тело убитого нашел знакомый пары, пришедший в гости.
Суд назначил женщине наказание в виде семи лет колонии общего режима.
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