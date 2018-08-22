На Ямале ищут пропавшую девочку

На Ямале две недели не могут найти пропавшую девочку

Ранее ведомство сообщало о пропаже 15-летней девочки, которая две недели назад ушла из чума, расположенного в тундровой местности Тазовского района, к своему брату, живущему в 6-7 километрах. До места она не добралась, однако домой так и не вернулась. Родители пытались найти ее самостоятельно, но спустя три дня обратились в экстренные службы. Отмечается, что задержка в МЧС могла быть связана с тем, что у родственников девушки не было спутниковой и сотовой связи, которые обычно предусмотрены для коренных народов Ямала.

Позже по данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, родители пропавшей признаны потерпевшими по уголовному делу. Следователи также выясняют, почему у семьи отсутствует спутниковая и иная связь с населенными пунктами.

Поиски пропавшей, как сообщалось, ведутся на земле и с воздуха с 11 августа, в них участвуют специалисты учреждения "Ямалспас", полицейские, родственники девушки, а также добровольцы.

"Завтра, 23 августа 2018 года запланирован вылет следственно-оперативной группы и спасателей "Ямалспаса" в стойбище для продолжения осуществления следственных действий и поисковых мероприятий", — говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление поясняет, что поиски идут на заболоченной территории, что существенно затрудняет спасателям доступ к возможным местам, где может находиться девочка. В этой связи по инициативе следствия будет использоваться квадрокоптер.