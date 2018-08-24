В Пермском крае ребенок погиб в бункере с зерном

Забравшийся во время игры в зернохранилище ребенок погиб, не сумев выбраться из конвейера для сушки зерна, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, днем в среду в селе Тис Суксунского района Пермского края 12-летний мальчик и двое его сверстников пришли к зерносушильному комплексу. Из озорства ребята забрались в бункер, наполненный зерном. Во время игры "одного из мальчиков затянуло в убывающее зерно, и он погиб", говорится в сообщении.

По факту гибели подростка следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По информации СК, при осмотре места происшествия следов, указывающих на то, что ребенок стал жертвой какого-либо насильственного преступления, не обнаружено.