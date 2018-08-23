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Потерявшуюся в ямальской тундре девочку нашли живой
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Потерявшуюся две недели назад в ямальской тундре девочку нашли живой 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Пятнадцатилетняя Светлана Евай, потерявшаяся 8 августа в ямальской тундре, нашлась. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Девочка 8 августа вышла из стойбища в Гыданской тундре, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района, и самостоятельно пошла в гости к брату, который проживает в 6-7 км. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, самостоятельно организовали поиски. Из-за отсутствия спутниковой связи и сигнала сотовой связи они смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа, после чего была организована поисковая операция с привлечением вертолета Ми-8.
"23 августа в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Тазовскому району СУ СК России по ЯНАО по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки, и проведения поисковых мероприятий Евай Светлана обнаружена живой", — отметили в пресс-службе, добавив, что подробности пока не известны.
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