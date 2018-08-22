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В Нидерландах смертник врезался в здание горсовета
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В Нидерландах мужчина на автомобиле специально врезался в здание горсовета 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Мужчина за рулем автомобиля специально врезался в здание местного совета города Беммель. Об этом сообщает телекомпания NRC.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 2.00 (3.00 мск) в маленьком городе, находящемся недалеко от границы с Германией. В автомобиле находились два баллона с газом. При этом один из них взорвался в результате столкновения. Из-за этого возник пожар, в котором погиб водитель машины. Кроме того, пострадало здания городского совета.
Согласно имеющейся информации, действия водителя были намеренными, поскольку он объезжал препятствия на пути к зданию.
Ранее сообщалось, что женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине.
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