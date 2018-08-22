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Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией
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«Хорошего отпуска»: пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией 

Рамблер 42 минуты назад
Пассажиры Ту-204 смеялись и обсуждали отпуска, снимая горящий двигатель самолета на видео, которые затем опубликовали в своих социальных сетях.
На кадрах видно, как из левого двигателя лайнера вырываются искры. В то же самое время пассажиры спокойно комментируют происходящее, а также обсуждают, что будут делать после приземления.
«Домой поедем?» — спросил один из них.
В свою очередь, другой поинтересовался у соседа, летит ли тот в отпуск, а услышав утвердительный ответ, пожелал ему хорошо отдохнуть.
После приземления самолета одна из пассажирок рейса Уфа — Сочи рассказала РЕН ТВ, что экипаж Ту-204 «отработал шикарно».
По словам Татьяны Дудченко, приземление в столь сложной ситуации было мягким и аккуратным и даже обошлось без каких-либо «толчков» и «прыжков».
В свою очередь, бортпроводники, работавшие на рейсе WZ-808, не позволили пассажирам запаниковать и обеспечили им безопасный выход из горящего лайнера, причем лишь через одну дверь, так как все остальные не открывались.
«Атмосферу выдержали, конечно», — отметила Дудченко.
Минувшей ночью левый двигатель Ту-204 авиакомпании Red Wings загорелся через несколько минут после взлета. Спустя семь минут после него самолет благополучно приземлился в Уфе, где двигатель был потушен. На борту лайнера находились 202 пассажира — 160 взрослых и 42 ребенка.
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