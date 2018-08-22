Суд решил судьбу фигуранта дела о подкупе офицеров СК

Суд продлил арест экс-главе управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко

ТАСС: последние новости

СК возбудил дело после гибели ребенка, запертого на три часа в машине в Подмосковье

В Москве водитель "Яндекс.Такси" избил пассажира после спора в машине

Резервный борт доставил в Сочи пассажиров самолета, севшего в Уфе с горевшим двигателем