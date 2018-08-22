Суд решил судьбу фигуранта дела о подкупе офицеров СК

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Суд продлил арест экс-главе управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Лефортовский суд Москвы продлил до 26 ноября арест бывшему главе следственного управления СК РФ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд продлил Крамаренко меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 26 ноября", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Крамаренко входил в организованную преступную группировку вместе с экс-начальником ГСУ СК по Москве Александром Дрымановым и бывшим первым заместителем начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денисом Никандровым, которую возглавлял экс— руководитель УСБ СКР Михаил Максименко. Они получили взятку в размере $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
Никандров, экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Им предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору").
Уголовные дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. 20 апреля Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей, 26 июля Ламонов — к пяти годам колонии и штрафу в размере 32 млн рублей. 16 августа Никандров был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии.
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