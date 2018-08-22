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Россиянина отправили в колонию из-за бутылки из Перу
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Россиянина приговорили к колонии за бутылку из Перу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Eraldo Peres / AP
Подмосковный суд приговорил уроженца Нижнего Тагила к 11,5 года колонии из-за привезенного из Перу напитка. Об этом порталу Tagilcity рассказали друзья и адвокат осужденного.
Не так давно тагильчанин по имени Максим отправился в Перу ради прохождения лечебной практики, так как уже много лет страдает от болезни позвоночника.
В Перу ему посоветовали пройти курс лечения местным напитком аяуаска, при помощи которого шаманы амазонских племен общаются с «духами». Напиток известен как галлюциноген, однако Максим этого не знал. К тому же он не наблюдал каких-либо видений во время его приема в Южной Америке.
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