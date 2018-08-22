Взрыв прогремел в греческом Пирее

В греческом Пирее прогремел взрыв

Сильный взрыв произошел возле адвокатской конторы в Пирее в Греции , небольшой ущерб нанесен нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям, сообщает издание "Прото тема".

По свидетельствам очевидцев, около 2.00, незадолго до взрыва, возле здания остановился автомобиль, вышедший из него человек положил какой-то предмет возле входа, затем вернулся в автомобиль и скрылся. После этого произошел взрыв.

В здании располагается бюро адвоката Григориоса Тимагениса, занимающегося делами, связанными с морским правом. Он является арбитром в арбитраже Морской торговой палаты Греции и в Международной торговой палате.

Взрыв нанес ущерб соседним зданиям, в которых расположены фининспекция Пирея, отделение банка, гостиница и офисы. Повреждены припаркованные рядом с местом взрыва машины.

Полиция оцепила место происшествия и ведет расследование, сообщает издание.