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Взрыв прогремел в греческом Пирее
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Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

В греческом Пирее прогремел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сильный взрыв произошел возле адвокатской конторы в Пирее в Греции, небольшой ущерб нанесен нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям, сообщает издание "Прото тема".
По свидетельствам очевидцев, около 2.00, незадолго до взрыва, возле здания остановился автомобиль, вышедший из него человек положил какой-то предмет возле входа, затем вернулся в автомобиль и скрылся. После этого произошел взрыв.
В здании располагается бюро адвоката Григориоса Тимагениса, занимающегося делами, связанными с морским правом. Он является арбитром в арбитраже Морской торговой палаты Греции и в Международной торговой палате.
Взрыв нанес ущерб соседним зданиям, в которых расположены фининспекция Пирея, отделение банка, гостиница и офисы. Повреждены припаркованные рядом с местом взрыва машины.
Полиция оцепила место происшествия и ведет расследование, сообщает издание.
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