У пассажирского самолета загорелся двигатель в полете

У летевшего в Сочи пассажирского самолета загорелся двигатель

Пассажирский самолет Ту-204, следовавший из Уфы Сочи , вернулся в аэропорт из-за пожара в одном из двигателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту лайнера находились 207 пассажиров. По словам собеседника агентства, пассажиры и экипаж не пострадали.

Отмечается, что у самолета загорелся левый двигатель, командир принял решение о возвращении на землю. В аэропорту лайнер встретили отряды пожарных и машины скорой помощи.