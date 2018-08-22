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У пассажирского самолета загорелся двигатель в полете
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У летевшего в Сочи пассажирского самолета загорелся двигатель 

Lenta.ru 1 час назад
Пассажирский самолет Ту-204, следовавший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт из-за пожара в одном из двигателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
На борту лайнера находились 207 пассажиров. По словам собеседника агентства, пассажиры и экипаж не пострадали.
Отмечается, что у самолета загорелся левый двигатель, командир принял решение о возвращении на землю. В аэропорту лайнер встретили отряды пожарных и машины скорой помощи.
В конце сентября 2017 года во время взлета у самолета Ан-148, следовавшего из Талакана в Иркутск, загорелся двигатель. Экипажу лайнера удалось устранить возгорание и произвести удачную посадку. Самолет отправили на ремонт, пострадавших не было.
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