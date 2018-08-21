Ещё
Обвиняемых в экстремизме крымчан оставили под стражей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил под стражей обвиняемых в экстремизме крымчан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Северо-Кавказский окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для шести крымчан, обвиняемых в причастности к международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Ранее суд установил личности подсудимых. Все они проживали в Ялте, большинство из них, помимо гражданства РФ, также имеют паспорта граждан Украины. По версии следствия, подсудимые Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Куку являлись участниками террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. Кроме того, все подсудимые также обвиняются в приготовлении к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору. Дело было передано в суд прокуратурой республики Крым.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемым на три месяца, то есть до 28 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.
Срок содержания подсудимых под стражей заканчивался 28 августа. Кроме того, суд решил вернуть уголовное дело в полном объеме обратно в прокуратору Крыма для квалификации действий одного из подсудимых как более тяжкого преступления.
Суд счел, что находясь на свободе, они могут продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от правосудия, либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.
"Об обоснованности данного вывода свидетельствуют показания в судебном заседании свидетеля под псевдонимом "Ибрагимов", указавшего, что лица, близкие к подсудимым, высказывали угрозы в отношении свидетелей в случае дачи ими в суде уличающих их показаний", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенные в России
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто местонахождение российской ядерной ракеты165
Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня29
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил Лондону339
Украина обвинила Россию в задержке 150 судов161
Состояние Кобзона вызвало опасение42
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение