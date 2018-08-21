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Беспорядки в пермской колонии привели к проверкам
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Беспорядки в пермской колонии стали поводом для прокурорской проверки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае инициировал прокурорскую проверку в исправительной колонии №37 после сообщения о возникших там беспорядках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального омбудсмена.
Во вторник СК РФ информировал, что осужденные в пермской колонии 37, где отбывают наказание бывшие силовики, пытались организовать массовые беспорядки. По версии СК, они напали на другого заключенного "из мести за содействие, оказанное им администрации". Комментируя инцидент, ГУФСИН по региону заявило, что беспорядков удалось избежать — пять заключенных колонии, которые не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, были помещены в штрафной изолятор.
Благодаря обращению супруги одного из осужденных об инциденте стало известно уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову.
"Информация о возможных беспорядках в колонии была незамедлительно направлена в Кизеловскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В этот же день сотрудник прокуратуры выехал в колонию с проверкой поступившей информации", — рассказали в аппарате уполномоченного.
По данным пресс-службы омбудсмена, проверка подтвердила происшествие. "Попытка неповиновения действительно имела место, несколько человек водворены в штрафной изолятор, при этом двое человек из протестных соображений нанесли себе порезы — им была оказана медицинская помощь", — пояснили в аппарате омбудсмена агентству.
Ранее о членовредительстве двух заключенных рассказал и председатель пермской общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников. По заверению пресс-службы регионального уполномоченного по правам человека, ситуация в колонии находится на контроле омбудсмена, проверка в учреждении продолжается.
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