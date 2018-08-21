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В Туле ветер снес крышу ТЦ
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В Туле ветер снес крышу ТЦ и уронил ее на парковку автосалона 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Фото : ГУ МЧС по Тульской области
Крышу торгового центра в Туле во вторник снесло сильным ветром, и она упала на парковку находящегося рядом автосалона, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Сегодня в городе был сильный ветер, местами до 13 метров в секунду. Поступил вызов о том, что крышу торгового центра на Новомосковском шоссе снесло, и она упала на автомобили. Наши сотрудники работали там, в настоящий момент все конструкции крыши с автомобилей убраны", — сказала собеседница агентства.
В одном из автосалонов, где продаются автомобили с пробегом, подтвердили РИА Новости, что пострадали их автомобили, однако сотрудница колл-центра не уточнила, сколько именно машин повреждено и что предпримет руководство автосалона в связи с произошедшим.
"Автосалон сейчас не работает", — отметила собеседница.
По данным телеканала "Первый тульский", повреждено около 20 автомобилей.
Сотрудник еще одного автосалона на Новомосковском шоссе Тулы отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что "никогда не видел, чтобы дождь с такой силой хлестал по окнам, как цунами", и ветер был очень сильный. "У нас сорвало баннер", — добавил собеседник агентства.
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