В Туле ветер снес крышу ТЦ и уронил ее на парковку автосалона

Крышу торгового центра в Туле во вторник снесло сильным ветром, и она упала на парковку находящегося рядом автосалона, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в городе был сильный ветер, местами до 13 метров в секунду. Поступил вызов о том, что крышу торгового центра на Новомосковском шоссе снесло, и она упала на автомобили. Наши сотрудники работали там, в настоящий момент все конструкции крыши с автомобилей убраны", — сказала собеседница агентства.

В одном из автосалонов, где продаются автомобили с пробегом, подтвердили РИА Новости, что пострадали их автомобили, однако сотрудница колл-центра не уточнила, сколько именно машин повреждено и что предпримет руководство автосалона в связи с произошедшим.

"Автосалон сейчас не работает", — отметила собеседница.

По данным телеканала "Первый тульский", повреждено около 20 автомобилей.

Сотрудник еще одного автосалона на Новомосковском шоссе Тулы отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что "никогда не видел, чтобы дождь с такой силой хлестал по окнам, как цунами", и ветер был очень сильный. "У нас сорвало баннер", — добавил собеседник агентства.