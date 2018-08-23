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Выходка британских туристов в Риме оскорбила всю Италию
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Выходка двух британских туристов в Риме оскорбила всю Италию 

360tv.ru 1 час назад
Два британца искупались голышом в мемориальном фонтане Рима, посвященному Первой мировой войне. Двух хулиганов объявили в розыск, а итальянской полиции поручили следить за достопримечательностями до конца лета. Об этом сообщил The Sun.
Двое туристов из Великобритании разделись догола и искупались в фонтане Рима. Витториано, также известный как Алтарь Отечества, является мемориалом и посвящен первому королю объединенной Италии. Там находится памятник Неизвестному солдату и горит вечный огонь в память о погибших во время Первой Мировой войны.
«Это оскорбило каждого из нас, нашу страну и память о погибших, которым удостоен этот памятник. Мы столкнулись с невероятным невежеством и глупостью, а также с отсутствием уважения к истории Рима и Италии», — заявил вице-мэр Рима Лука Бергамо.
Сейчас местная полиция ведет поиски двух хулиганов. После этого случая римские власти объявили круглосуточный патруль всех местных достопримечательностей до конца лета.
На кадрах записи видно, как британские туристы позируют в одних трусах в фонтане для фотографий. Один из мужчин решил снять трусы. Как сообщают местные СМИ, видео с купающимися в фонтане туристами запечатлел один из гидов.
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