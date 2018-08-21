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Чистящее средство довело учителя до СИЗО
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В Москве американский учитель попал в СИЗО из-за заказа чистящего средства 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
В отношении американца Гейлена Грандстаффа, который преподает в Москве английский язык, возбудили дело о контрабанде психотропных средств в крупном размере (часть 3 статьи 229.1 УК РФ) из-за заказа в интернет-магазине чистящего средства. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Летом 2017 года Грандстафф и его жена Анна заказали из китайского магазина пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла. По словам Анны Грандстафф, в 1994 году у ее мужа диагностировали болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. В одном из исследований он прочитал, что пептиды облегчают симптомы заболеваний. После этого он начал их регулярно принимать.
Посылку им принес домой человек, представившийся курьером из службы EMS. Позднее выяснилось, что он был сотрудником таможни, участвовавшим в операции «контролируемая доставка». В коробке вместо заказа лежали две бутылки минеральной воды «Сенежская» и журнал «Таможня».
В чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, внесенный в список запрещенных на территории России препаратов, его можно использовать как психотропное вещество. Из-за этого в отношении Гейлена Грандстаффа возбудили уголовное дело, суд отправил его в СИЗО, где он находится больше года.
По данным издания, экспертиза показала, что Гейлен ранее не принимал психотропные вещества, поэтому следствие считает, что американец заказал средство, чтобы нарастить мышцы, так как содержащееся в нем вещество повышает уровень гормона роста. Жена отрицает, что ее муж увлекался спортом.
«Он не бодибилдер, ему 52 года, и у него стоит пластина в шее, что исключает повышенные нагрузки», — рассказала Анна Грандстафф.
Она также настаивает, что муж заказал средство, чтобы использовать его по назначению — почистить самогонный аппарат и пить только алкоголь собственного производства. По словам женщины, Гейлен Грандстафф не обсуждал с продавцом состав средства и не знал, что оно содержит запрещенное в России вещество.
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