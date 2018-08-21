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В Петербурге на людей обрушились строительные леса
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На Дворцовой в Петербурге ветром снесло строительные леса с Главного штаба 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: EPA
В Петербурге 21 августа бушует непогода. Местные жители сообщали даже, что в городе шел мощный ливень с градом. Днем пришло сообщение, что из-за сильного ветра рухнули строительные леса со здания арки Главного штаба на Дворцовой площади.
В сообществе "ДТП и ЧП в Петербурге" в соцсети "ВКонтакте" говорится о нескольких пострадавших. По словам очевидцев, леса рухнули под арку Главного штаба.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, по предварительной информации, трех человек осматривают врачи.
Сейчас спасатели ликвидируют дальнейшую угрозу. В Эрмитаже, по предварительным данным пресс-службы музея, ничего не повреждено.
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