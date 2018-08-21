Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине

Причиной смерти пятилетнего ребенка, который провел почти три часа в закрытой машине в подмосковном Ступине, стал тепловой удар. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на результаты вскрытия.

Трагедия произошла 20 августа. Мама мальчика отправилась на собеседование, оставив ребенка на стоянке в автомобиле. На территории работодателя женщина пробыла почти три часа: с 10.38 до 13.25.

Вернувшись, она обнаружила сына без сознания. Прибывшие на место врачи не смогли спасти малыша.