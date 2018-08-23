Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»

Поднятый по тревоге истребитель помешал взлету пассажирского самолета в Перми

Истребитель МиГ-31 помешал взлету пассажирского Airbus в пермском аэропорту Большое Савино , сообщили СМИ.

Как пишет URA.RU со ссылкой на «Коммерсант», самолет «Аэрофлота» , выполнявший рейс Пермь Москва , был вынужден прервать разбег по ВПП, так как экипаж заметил появившийся на другом конце полосы истребитель.

Сообщается также, что самолет, на борту которого находились 151 пассажир, вылетел с трехчасовой задержкой.

По предварительной информации, истребитель был поднят в воздух по тревоге.

Отметим, что это не первый инцидент с МиГ-31 в Перми. Как сообщала газета ВЗГЛЯД в сентябре 2011 года, в Пермском крае разбился истребитель МиГ-31. Оба пилота погибли. По факту инцидента военная прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.

В декабре 2016 года истребитель МиГ-31 благополучно приземлился на аэродроме в Перми после того, как у него сработал датчик снижения давления в тормозной системе. За несколько часов до этого МиГ-31 совершил аварийную посадку в пермском аэропорту Большое Савино из-за отказа двигателя.