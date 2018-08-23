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Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»
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Поднятый по тревоге истребитель помешал взлету пассажирского самолета в Перми 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Истребитель МиГ-31 помешал взлету пассажирского Airbus в пермском аэропорту Большое Савино, сообщили СМИ.
Как пишет URA.RU со ссылкой на «Коммерсант», самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Пермь — Москва, был вынужден прервать разбег по ВПП, так как экипаж заметил появившийся на другом конце полосы истребитель.
Сообщается также, что самолет, на борту которого находились 151 пассажир, вылетел с трехчасовой задержкой.
По предварительной информации, истребитель был поднят в воздух по тревоге.
Отметим, что это не первый инцидент с МиГ-31 в Перми. Как сообщала газета ВЗГЛЯД в сентябре 2011 года, в Пермском крае разбился истребитель МиГ-31. Оба пилота погибли. По факту инцидента военная прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.
В декабре 2016 года истребитель МиГ-31 благополучно приземлился на аэродроме в Перми после того, как у него сработал датчик снижения давления в тормозной системе. За несколько часов до этого МиГ-31 совершил аварийную посадку в пермском аэропорту Большое Савино из-за отказа двигателя.
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Комментарии10  Ещё 5 источников 
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