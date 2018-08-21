На украинскую пару в Польше напали с мачете

В районе польской Познани трое мужчин, вооруженные мачете, напали на пару украинцев, сообщает Radio Poznan.

Нападение произошло в понедельник около 22.00, передает Lb.ua. По словам пожарных, на территорию их части прибежали окровавленные парень с девушкой. Спустя некоторое время туда подъехал черный автомобиль, из которого вышли трое мужчин с мачете.

Злоумышленники попытались избить парня, однако это им не удалось. Пожарные вызвали полицию, отказываясь пускать вооруженных людей на территорию, где спрятались граждане Украины

Затем на место прибыла полиция. Нападавшие сбежали, бросив машину рядом с пожарной частью. Впоследствии полицейские задержали подозреваемых в нападении, причины их действий выясняются.

В инциденте никто сильно не пострадал. Украинец, которого пытались избить, отделался рассечением губы.

В мае неизвестные с бейсбольными битами напали на троих украинцев, приехавших в Польшу на работу, один с проломленным черепом попал в реанимацию.

В марте Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше сообщал, что в стране резко возросло число нападений на украинцев.