Ещё
На украинскую пару в Польше напали с мачете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На украинскую пару в Польше напали с мачете 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
В районе польской Познани трое мужчин, вооруженные мачете, напали на пару украинцев, сообщает Radio Poznan.
Нападение произошло в понедельник около 22.00, передает Lb.ua. По словам пожарных, на территорию их части прибежали окровавленные парень с девушкой. Спустя некоторое время туда подъехал черный автомобиль, из которого вышли трое мужчин с мачете.
Злоумышленники попытались избить парня, однако это им не удалось. Пожарные вызвали полицию, отказываясь пускать вооруженных людей на территорию, где спрятались граждане Украины.
Затем на место прибыла полиция. Нападавшие сбежали, бросив машину рядом с пожарной частью. Впоследствии полицейские задержали подозреваемых в нападении, причины их действий выясняются.
В инциденте никто сильно не пострадал. Украинец, которого пытались избить, отделался рассечением губы.
В мае неизвестные с бейсбольными битами напали на троих украинцев, приехавших в Польшу на работу, один с проломленным черепом попал в реанимацию.
В марте Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше сообщал, что в стране резко возросло число нападений на украинцев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Массовое отравление строителей произошло в Котельниках Опубликовано видео смертельной стрельбы в мэрии Харькова Кадыров подарил иномарку водителю за попытку остановить сбившую полицейского машину
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине сделку по захваченному судну169
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель216
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил Лондону37
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ227
Умер «русский Тарзан»25
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение