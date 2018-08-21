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Мальчик впал в кому в Москве после обрезания
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В Москве двухлетний мальчик впал в кому после домашнего обрезания 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новой Москве двухлетний ребенок впал в кому во время операции по обрезанию, проводимой на дому. Об этом ТАСС сообщил источник в силовом ведомстве.
«20 августа в квартире в поселении Десеновское безработный мужчина по просьбе родителей ребенка сделал ему хирургическую операцию по удалению крайней плоти. У ребенка начались судороги, произошел анафилактический шок», — сказал собеседник агентства.
Мальчика доставили в подмосковную больницу на вертолете. У него кома и остановка дыхания, его состояние оценивается как тяжелое.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.
По информации VistaNews, семья малыша исповедует ислам, где обрезание считается одним из важнейших обрядов. Предположительно, процедуру проводил знакомый педиатр из Таджикистана, который уже имел опыт в подобных операциях. Ребенок впал в кому после укола анестезии, и медик не смог ему помочь. Издание отмечает, что врач задержан.
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