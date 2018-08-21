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Старушка посидела с медведем и лишилась глаза
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Старушка посидела с медведем на кухне и лишилась глаза 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: WMUR9 / YouTube
Жительница американского города Гротон, штат Нью-Гемпшир, не держит зла на медведя, из-за которого лишилась глаза. Об этом сообщает Associated Press.
Около месяца назад 71-летнюю Эйприл Роджерс (Apryl Rogers) разбудил шум, доносившийся с кухни. Она направилась туда и обнаружила, что в доме хозяйничает крупный черный медведь, вошедший через плохо закрытую дверь..
Женщина села на стул и попыталась не паниковать. Зверь присел рядом, затем ударил женщину лапой по лицу и ушел. Медвежьи когти рассекли ей щеку и кожу на черепе. В результате она потеряла левый глаз и повредила шею.
После встречи с медведем Роджерс попала в больницу. Врачи полагают, что она сможет выписаться через две недели. Несмотря на полученные травмы, женщина не теряет духа. «Я не позволю, чтобы меня что-то сломило, — говорит она. — Это того не стоит. Лучше буду смеяться, чем плакать. И я смеюсь. Я счастлива».
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.
В мае сообщалось, что в Коннектикуте испуганный медведь застрял в машине и принялся сигналить. На помощь владелице пришли полицейские, которые вскрыли автомобиль, после чего зверь убежал.
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