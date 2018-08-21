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Китаец захотел увезти из России бивни мамонта
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В Благовещенске турист из Китая пытался вывезти 75 фрагментов бивней мамонта 

RT на русском 1 час назад
Фото: соцсети
В Благовещенске турист из Китая намеревался вывезти 75 фрагментов бивней мамонта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Дальневосточного таможенного управления ФТС России.
Инцидент произошёл во время досмотра на пассажирском направлении пропускного пункта Благовещенск — Хэйхэ.
Как оказалось, гражданин из КНР спрятал фрагменты бивней под одеждой. Их вес — 1,2 кг. Вся партия изъята и отправлена на экспертизу.
В отношении туриста завели административное дело о незаконной перевозке товаров через границу России. Ему грозит штраф в размере трёхкратной стоимости товара с его последующей конфискацией.
В июне в Благовещенске задержали гражданку Китая, пытавшуюся провезти 173 элемента бивней мамонта.
Также «Крыминформ» сообщало, что таможенники в Крыму пресекли ввоз с Украины коллекции монет и медалей.
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