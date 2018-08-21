Ещё
Российские моряки в Пусане просят о помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пусане моряки с российского судна «Палладий» просят вернуть их на родину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Пять моряков с российского судна "Палладий", находящегося в Пусане, не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
"Сегодня утром мы получили обращения от пяти членов экипажа танкера "Палладий", который работает под российским флагом. В данный момент судно находится на ремонте в порту Пусан. У пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад. Они неоднократно обращались к владельцу — компании "Дальтранс" во Владивостоке для того, чтобы списаться с судна, но судовладелец под всякими предлогами не производит этого списания", — рассказал
Также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату, они уже обращались в генеральное консульство РФ с Южной Корее, с заявлением о том, что их насильно удерживают на судне. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.
Ранее Николай Суханов сообщал, что в июне судно "Палладий" было задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате.
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На открытии консульства Украины в Хорватии произошел казус225
На Украине разоблачили ложь властей о туристах в Крыму152
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери9
Подтвержден главный принцип Эйнштейна18
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение