В смерти девочки в Приамурье не нашли криминала

Следователи не нашли криминала в смерти пятилетней девочки в Приамурье

Смерть пятилетней девочки, которая пропала в городе Свободный Амурской области и позднее была найдена во дворе своего дома мертвой, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Алексей Лубинский. Во вторник в СК сообщили, что 20 августа пятилетняя девочка пропала в городе Свободный , после того как вышла из частного дома на окраине города на прогулку. Следователи возбудили дело об убийстве, ребенка искали более двух суток с привлечением спасателей, военных, полицейских и волонтеров. В среду тело девочки обнаружили во дворе дома среди обломков металлических предметов. "При первоначальном осмотре тела следов криминальной смерти не обнаружено. После вскрытия эксперт также предварительно сказал, что криминальных признаков смерти нет. Будет проведено гистологическое исследование тканей, это займет около трех недель. Проводятся следственные действия, направленные на установление механизма получения обнаруженных у девочки травм", — сказал. Он добавил, что после обнаружения тела девочки повторно опрошены ее родственники, на месте работает полиграфолог, подключены криминалисты. "Расследование продолжается, версии случившегося мы пока не озвучиваем", — сказал он.