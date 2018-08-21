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Автомобиль с водителем взорвался во Владивостоке
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Автомобиль с водителем внутри взорвался во Владивостоке 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Автомобиль с человеком внутри взорвался возле жилого дома в краевой столице 21 августа. Стекла вылетели из окон некоторых квартир от взрыва. Об этом сообщил портал Newsbox24.tv.
Машина взорвалась около жилого дома во Владивостоке на Тухачевкой улице в полдень. В некоторых квартирах стекла вылетели из окон. Очевидцы сообщили, что в автомобиле находился водитель. Он получил серьезные травмы, сильные ожоги лица.
Взрыв произошел из-за баллона с газом. Как оказалось, рабочие вели газосварочные работы в одной из квартир расположенного рядом дома. В какой-то момент газ перестал поступать через шланг, и один из рабочих отправился в машину за баллоном с газом, который хранился в багажнике. Вероятно, пострадавший нарушил правила безопасности при проведении работ.
На место происшествия приехали медики и провели реанимационные действия, после чего пострадавшего увезли в больницу.
Полиция оцепила место взрыва. Подробности инцидента уточняются.
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