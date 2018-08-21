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Жена Ярошенко прилетела в Нью-Йорк
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Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Жена российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летнее заключение в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут, США), прилетела в Нью-Йорк в понедельник, 20 августа. Виктория Ярошенко с дочерью Екатериной прошли паспортный контроль и вышли в зал прилета в первом терминале международного аэропорта имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.
По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, Виктория Ярошенко с дочерью планируют остаться в Соединенных Штатах до начала сентября. За это время Виктория "собирается нанести более одного визита" в тюрьму в Данбери, где ее супруг отбывает наказание.
Константина Ярошенко осудили в США на 20 лет лишения свободы 7 сентября 2011 года. Ярошенко полностью отрицает вину, считая свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. Летчика в США доставили из Либерии, где он был арестован 28 мая 2010 года. Американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, действовавшие под прикрытием, якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Семья летчика и официальные представители властей России неоднократно обращались к Соединенным Штатам с просьбой передать Ярошенко российской стороне.
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