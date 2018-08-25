Жена встретилась с Ярошенко впервые за 7 лет

Супруга летчика Ярошенко рассказала о первой за семь лет встрече с мужем

Первая за семь лет встреча отбывающего в США тюремное заключение российского летчика Константина Ярошенко с женой и дочерью была очень эмоциональной. Об этом супруга россиянина Виктория Ярошенко рассказала в пятницу группе журналистов, в том числе корреспонденту ТАСС , после визита в пенитенциарное учреждение.

"Очень душевно прошла встреча. Конечно, это была встреча радости и в то же время какого-то отчаяния", — констатировала она. Говоря о муже, россиянка отметила: "Внешне он очень сильно изменился, похудел очень сильно". По словам Виктории Ярошенко, ее супруг, увидев впервые с 2011 года дочь Екатерину, сказал: "Боже мой, какая ты большая".

Как рассказала Виктория Ярошенко, ее муж "жалуется на условия содержания в тюрьме" и "тоскует по дому, по России ".

"Он говорит: "В последнее время даже пресса мне неинтересна". В последнее время абсолютная апатия", — отметила она.

По ее словам, во время встречи Ярошенко много расспрашивал о родственниках.

Супруга российского летчика сообщила, что и в последующие дни до своего отъезда из США намерена регулярно посещать мужа в тюрьме.

"Будем с ним сидеть, во всяком случае, это хоть какое-то отвлечение", — отметила она. "Мы разговариваем о нашем прошлом, может быть, что-то помечтаем о будущем, но все-таки человек немного отвлекается от тюремного быта", — добавила Ярошенко.

Как рассказала россиянка, никаких трудностей во взаимоотношениях с другими заключенными у Ярошенко нет. При этом в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), где его содержали ранее, у российского летчика осталось много товарищей. Некоторых из них он учил русскому языку.

Виктория Ярошенко констатировала, что ее муж обращает внимание на критические заявления властей США о соблюдении прав человека в России и замечает, что защите его прав в тюрьме американская сторона такого внимания не уделяет.

Первая встреча за семь лет

Первая за семь лет встреча Константина Ярошенко с супругой и их дочерью Екатериной состоялась в пятницу в тюрьме в Данбери. Она продолжалась около восьми часов.

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии , где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.