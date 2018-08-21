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Жертва отравления в Эймсбери снова госпитализирован
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Пострадавший при отравлении в Эймсбери снова госпитализирован 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Британца Чарльза Роули, который пострадал в результате отравления в городе Эймсбери, снова доставили в больницу. Об этом пишет The Guardian.
Как отмечается, Роули госпитализировали в выходные из-за того, что у него начались проблемы со зрением. По словам Мэттью Роули, Чарльз жаловался, что у него все расплывается перед глазами.
При этом в больнице Солсбери, где пострадавший проходил лечение до этого, отказались давать комментарий по поводу состояния Роули, но отметили, что в настоящее время в учреждении нет пациентов, которые лечатся от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ.
Ранее источник в посольстве России в Британии выразил обеспокоенность, что "поспешная" кремация отравленной в Эймсбери Дон Стерджесс исключает возможность последующих следственных действий.
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