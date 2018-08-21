Ещё
Военный вертолет США экстренно сел на парковке бара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевой вертолет США экстренно сел на ресторанной парковке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В США военный вертолет экстренно приземлился на первой попавшейся площадке, которой оказалась парковка ресторана. Предположительной причиной случившегося называют неблагоприятные погодные условия. Американский журналист опубликовал фотографии вертолета в своем Twitter.
Вертолет военно-воздушных сил США Boeing CH-47 Chinook приземлился возле одного из ресторанов города Фестус штата Миссури. Предположительно, борт направлялся в сторону Коннектикута и вынужден был совершить посадку из-за мощного ливня и сильного штормового ветра.
Журналист Расслел Кинсол написал в своем Twitter, что техника помешала клиентам ресторана парковать машины.
360tv.ru: последние новости
Жителю Чечни подарили новую машину за помощь в задержании преступника Прокурор нашел сведения о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян. Повлияет ли это на приговор суда? Раскрыты личности напавших на чеченских полицейских боевиков
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На открытии консульства Украины в Хорватии произошел казус23
На Украине разоблачили ложь властей о туристах в Крыму7
Чеченцу подарили авто за попытку задержать преступника12
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера76
Подтвержден главный принцип Эйнштейна12
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение