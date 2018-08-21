Военный вертолет США экстренно сел на парковке бара

В США военный вертолет экстренно приземлился на первой попавшейся площадке, которой оказалась парковка ресторана. Предположительной причиной случившегося называют неблагоприятные погодные условия. Американский журналист опубликовал фотографии вертолета в своем Twitter.
Вертолет военно-воздушных сил США Boeing CH-47 Chinook приземлился возле одного из ресторанов города Фестус штата Миссури. Предположительно, борт направлялся в сторону Коннектикута и вынужден был совершить посадку из-за мощного ливня и сильного штормового ветра.
Журналист Расслел Кинсол написал в своем Twitter, что техника помешала клиентам ресторана парковать машины.