На Селигере отсидевший 15 лет маньяк расчленил школьницу

Тверской области неподалеку от озера Селигер 61-летний пенсионер убил и расчленил 14-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга . Об этом сообщает 47news.

По данным издания, девочка приехала в тверскую деревню вместе с родственниками. Вечером 18 августа она пропала, ее мать обратилась в полицию. Тело школьницы 20 августа нашли в одном из местных сараев. По данным 47news, у девочки были отрублены конечности, а некоторые органы отсутствовали.

По подозрению в ее убийстве задержали неоднократно судимого Сергея Щербакова . Он признал свою вину. На вопрос следователей о мотиве убийства, пенсионер ответил, что был сильно пьян.

47news выяснило, что Щербаков вышел из тюрьмы в 2017 году, куда он попал в 2002-м за убийство соседки в общежитии. По данным издания, Щербаков пил вместе с женщиной, затем они поссорились и мужчина убил соседку, изрезав ее тело. Его приговорили к 15 годам колонии особого режима , обвинив в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

После убийства школьницы следователи возбудили против Щербакова дело по пунктам «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием).