Отец подрался с редким медведем ради спасения сына

В Малайзии отец спас сына от атаки редкого медведя и попал в больницу. Об этом сообщило издание New Straits Times.

Инцидент произошел в одной из деревень неподалеку от города Тонгод в штате Сабах на востоке страны. 58-летний Джексон Йонгки (Jackson Yongki) сажал рис вместе со своими сыновьями 15 и 17 лет, когда к ним подошел малайский медведь. «Медведь попытался напасть на моего сына, и я, недолго думая, огрел его деревяшкой, которую держал в руках», — рассказал бывший учитель.

Затем малайцы попытались убежать от животного, но правая нога Йонгки увязла в грязи, и он упал. Медведь укусил его за другую ногу и скрылся в лесу. Сыновья доставили мужчину в больницу. Ему перевязали рану, после чего мужчину отпустили домой.

Йонгки признался, что ударил медведя не очень сильно, так как вид находится под охраной государства. Он выразил надежду, что животное вскоре поймают, чтобы оно не докучало жителям деревни.

Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей, живет в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Питается, в основном, насекомыми и червями, а также побегами, корнями и плодами растений. Несмотря на небольшой размер и вес (около 45 килограммов), достаточно агрессивен и способен защитить себя от тигра или крокодила.

За охоту или содержание у себя животного положен штраф от 50 тысяч до 250 тысяч малайзийских ринггитов (от 820 тысяч рублей до 4 миллионов рублей) и тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.