Дети напали на полицейских в Чечне

Все нападения на полицейских в Чечне совершили подростки

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что все участники нападений на сотрудников полиции оказались младше 18 лет.

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — сказал Умаров, передает ТАСС.

Министр считает, что в «Исламском государстве» разработаны специальные программы для внушения подросткам экстремистских идей. «Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11-12 лет», — пояснил он.

По словам Умарова, рядовые жители республики не пострадали, несмотря на то цель у нападавших была «давить мирных граждан, а преградили им дорогу полицейские».

«Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает», — отметил Умаров.

Он добавил, что пострадавшим стражам правопорядка окажут всю необходимую медпомощь. По его словам, ни один полицейский в результате инцидентов не погиб.

Первый заммэра Грозного Ибрагим Бурсагов сообщил, что людей на улицах Грозного во время нападения было мало из-за выходных по случаю праздника Курбан-байрам. «Ленинский район [Грозного] — не окраина, но сегодня у нас выходной, и людей на улицах не было», — сказал он. По его словам, все городские службы работают в штатном режиме, «никаких изменений в жизни города не произошло, все идет своим чередом».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал главную цель молодых людей, нападавших на полицейских в Чечне.

В понедельник в разных районах Чеченской Республики неизвестные совершили атаки на сотрудников полиции. В результате один сотрудник погиб, еще трое получили ранения.