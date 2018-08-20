Домой не отпустили: сестры Хачатурян остаются под

Мосгорсуд оставил под стражей трех сестер Хачатурян

Мосгорсуд постановил оставить трех сестер Хачатурян , обвиняемых в убийстве отца, под арестом. 20 августа он отклонил все три жалобы защиты девушек, которая просила изменить меру пресечения на домашний арест. Также стало известно, что прокуратура располагает сведениями о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими старшими дочерьми. Кроме того, девушки предоставили следователю развернутые показания, в том числе о жизни с отцом в последние годы.

Мосгорсуд в понедельник, 20 августа, оставил без удовлетворения жалобы защиты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Все три девушки остаются под арестом до 28 сентября.

Для того, чтобы суд отменил решение о заключении под стражу обвиняемых, адвокаты собрали около 20 показаний свидетелей — соседей, родственников и друзей — утверждающих, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочками. Об этом журналистам рассказал адвокат средней сестры — Ангелины — Алексей Паршин . Однако сегодня решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Заседания по делам трех сестер проходили в разных залах.

На судебном заседании представитель прокуратуры сообщила, что ведомство располагает сведениями о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерьми Кристиной и Ангелиной.

В связи с этим представитель прокуратуры просила провести заседание в закрытом режиме. Однако суд, проверявший законность ареста старшей сестры — Кристины Хачатурян — в закрытии судебного процесса отказал. При этом адвокат девушки Алексей Липцер пояснил, что вопросы сексуального насилия в рамках этого заседания обсуждаться не будут.

Сама Ангелина заявила, что раскаивается в убийстве. «При совершении преступления мы с сестрами сами вызвали полицию. Я раскаиваюсь в содеянном», — сказала она.

Адвокаты девушек также сообщили, что обвиняемые признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю.

По его словам адвоката младшей сестры Ярослава Пакулина, девушка призналась в совершении «не больше пяти ударов».

Также он отметил, что удары наносила и средняя сестра, и, поскольку экспертиза еще не проведена, рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой оказался смертельным.

Адвокат средней сестры — Ангелины — рассказал, что его подзащитная также дала признательные показания, однако от подробных комментариев отказался. Защита Кристины Хачатурян заявила, что она также дала признательные показания и сообщила, что «только лишь распылила газ из баллончика в лицо» убитому.

Следствие обвиняет трех девушек в убийстве своего отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе вечером 27 июля. Девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, а им пришлось защищаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным собеседника агентства, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, ударила мужчину ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла отцу удар в область сердца, пояснил источник.

Все три девушки сознались в убийстве, однако утверждали, что в течение многих лет отец бил их, издевался над ними и угрожал. По словам младшей сестры, после 9 класса отец часто не отпускал девушек в школу и заставлял все время быть рядом с ним, чтобы выполнить его поручения. Эту же информацию подтвердили некоторые друзья сестер.

Девушки также рассказали, что не могли подать заявление на отца в полицию или сбежать из дома, поскольку он угрожал им расправой. Мать девушек Аурелия Дундук, которая в последние годы не жила с ними, сообщила, что у Михаила Хачатуряна якобы были связи в полиции, и подавать на него жалобы в органы было бессмысленно.

В то же время сводный брат обвиняемых девушек Арсен Хачатурян уверен в том, что они совершили преднамеренное убийство.

Не может быть и речи о самозащите, утверждает он. В качестве доказательства мужчина приводит переписку сестер, в которой за 7-8 часов до случившегося они писали, что убьют отца. Сообщения Арсен видел в материалах дела, которые пока являются тайной следствия и не разглашаются.

Также столичное ГУ МВД России сообщило, что правоохранители не нашли ранее поданных жалоб на убитого мужчину.